Prima non si ferma all’alt poi reagisce con violenza ai poliziotti

Un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di scappare alla guida nel centro città. Alla vista dei poliziotti, ha deciso di non fermarsi e ha continuato la fuga. Quando infine è stato raggiunto, ha reagito con violenza e si è rifiutato di fornire le sue generalità.

Alla vista dei poliziotti era fuggito alla guida della sua auto per le vie del centro e, una volta fermato, aveva reagito violentemente rifiutandosi, oltre tutto, di fornire le proprie generalità. Per questo motivo un 38enne di origini macedoni è finito sotto processo ed è stato condannato a un anno e otto mesi per i reati di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Tutto era iniziato quando gli agenti della squadra volante di Fermo, mentre transitavano in via IV Novembre a Porto Sant’Elpidio, avevano notato una Bmw X1 di colore nero che, alla vista dei poliziotti, aveva svoltato repentinamente verso via Roma per poi aumentare la velocità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

