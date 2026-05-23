Un calciatore ha dichiarato di preferire giocare bene con un allenatore come Conte, anche se ciò comporta perdere. In una lettera indirizzata a un collega, ha commentato che le opinioni espresse sono simili a quelle che ha già condiviso molte volte durante incontri informali, sia in uno studio a Monte Sant’Angelo sia al distributore automatico di un bar. La comunicazione si basa su riflessioni personali riguardo alle scelte nel calcio e alle preferenze per determinati stili di gioco.

Caro Corrado, ho letto la tua lettera che avrei potuto scrivere anche io dato che le tesi in essa contenuta me le hai esposte decine di volte nel mio studio a Monte Sant’Angelo o alla macchinetta di quel terribile caffè. Premetto che io non ti considero un tifosotto ma semplicemente un tifosetto, soltanto per motivi di statura. Per altro uomo di grande intelligenza, simpatia ed umanità. Ma il più astratto e teorico dei fisici sperimentali (ossimoro). E possiedi le caratteristiche degli uomini di bassa statura (i tifosetti per l’appunto): testardaggine e combattività. Voglio esaminare punto su punto le tue affermazioni e lagnanze. Nei concorsi universitari contano solo i curricula. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non rinuncerei mai a Conte per il bel gioco, non sarò felice di giocare bene e perdere

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