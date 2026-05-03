Jannik Sinner ha ottenuto una nuova vittoria nel torneo di Madrid, aggiungendola alle precedenti vittorie di Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il giocatore ha dichiarato di sentirsi bene, ma di essere soggetto a un calendario molto intenso e di non giocare per i record. Questa vittoria porta il suo totale di titoli di livello Masters 1000 a quattro negli ultimi due mesi.

Jannik Sinner prosegue il proprio momento magico: dopo aver trionfato a Indian Wells, Miami e Montecarlo, il fuoriclasse altoatesino ha vinto anche il Masters 1000 di Madrid e ha così conquistato il quarto torneo di questo livello negli ultimi due mesi. Un filotto davvero da urlo per il numero 1 del mondo, che è diventato anche il primo tennista della storia a imporsi in cinque eventi consecutivi di livello 1000, migliorando le strisce di Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il 24enne è ulteriormente entrato tra i grandi della storia dopo la schiacciante affermazione conseguita sulla terra rossa della capitale spagnola, dove la finale contro il tedesco Alexander Zverev è durata soltanto 58 minuti: un perentorio 6-1, 6-2 in favore del nostro portacolori e titoli di coda calati ben prima del previsto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner vince a Madrid: “Sarò a Roma? Sto bene, ma è un tour de force… Non gioco per i record”

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