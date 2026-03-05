Da oltre tre decenni si parla principalmente di regole del gioco senza mai affrontare il modo in cui si preferisce giocare. Nel 2026, come in passato, si prevede che la discussione si concentrerà sulla riforma delle istituzioni e della legge elettorale, confermando un ciclo di dibattiti ricorrenti legati alle questioni di regolamentazione politica. Questi temi continuano a occupare le agende dei rappresentanti istituzionali.

Come prevedibile, la maggioranza di centrodestra si sta dedicando a una riforma elettorale nuova fiammante, prima di tornare sull’eterna riforma del premierato A quanto pare anche il 2026, come ogni anno pre-elettorale che si rispetti, e spesso anche i precedenti, sarà occupato da una lunga battaglia attorno alla riforma delle istituzioni e della legge elettorale. Perché in Italia è ormai una prassi trentennale, il vero marchio di fabbrica della cosiddetta Seconda Repubblica: prima di ogni partita, i vincitori della partita precedente – fuor di metafora: il governo, o più precisamente i parlamentari della maggioranza – provano a cambiare le regole del gioco a proprio vantaggio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Da trent’anni discutiamo solo di regole del gioco, e mai di come vogliamo giocare

Il fratello del piccolo Di Matteo, "Non perdonerò mai mio padre". Trent'anni fa l'omicidio ordinato da Brusca«Il suo omicidio lo ordinò Giovanni Brusca, che per un periodo aveva vissuto con noi, a casa nostra.

In trent’anni i Pokemon sono diventati un impero. E forse il senso stesso del gioco s’è persoNelle campagne giapponesi degli anni Settanta, un ragazzino di nome Tajiri Satoshi passa le sue spensierate ore giovanili andando a caccia di insetti...

Son dakika: Afra’dan Mert’e ‘AK Dolu’ Sözler. Astrolog pek Canbulat’tan çarpc tesbitler…

Una selezione di notizie su Da trent'anni discutiamo solo di regole....

Discussioni sull' argomento (In)Stabilicum Da trent’anni discutiamo solo di regole del gioco, e mai di come vogliamo giocare; Salvini: Mit, 26 miliardi sui cantieri in Campania.

Trent'anni da sarta per Valentino, 'fu una scuola incredibile'Trent'anni di carriera lavorando per il maestro Valentino. Sono quelli vissuti da Lucia, sarta che ha lavorato per il grande stilista dal 1976 al '96. Alla camera ardente allestita da Pm23 per il ... ansa.it

Ristorante pizzeria Byron a Bergamo, da trent'anni affidabilità ad alto tassoDopo una lunga esperienza in giro per il mondo, Dorilio Matingoni tornò in terra natia assumendo il ruolo di barman ai tempi d’oro del Bobadilla. I meno giovani se le ricordano lì dietro al banco con ... bergamo.corriere.it

Da oltre trent’anni l’associazione Cittadini del Mondo aiuta gli stranieri a integrarsi grazie all’italiano. - facebook.com facebook

Nel 2026 GIMBE compie trent'anni. Trent’anni di impegno civico indipendente, guidato dalla bussola delle evidenze scientifiche, dalla parte della sanità pubblica e del diritto alla tutela della salute. Segui la diretta #GIMBE30: youtube.com/watchv=pDdA7q… x.com