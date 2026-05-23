Non ce n’è neanche per l’Inter Baby bianconeri in semifinale

Durante una partita di coppa, il Cesena ha battuto l’Inter 2-1. La partita si è conclusa con il Cesena che ha passato il turno, grazie ai gol segnati dai suoi giovani giocatori. L’Inter, invece, è stata eliminata. La formazione del Cesena ha schierato Fontana in porta, con giocatori come Domeniconi, Casadei e Ribello in difesa, e altri in campo nel reparto offensivo. La partita si è giocata con sostituzioni nel secondo tempo, senza ulteriori cambiamenti di risultato.

CESENA 2 INTER 1 CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, Casadei, Ribello (38’ st Kebbeh), Ridolfi; Amadori (38’ st Abbondanza), Poletti, Mattioli; Tosku (23’ st Zamagni); Rossetti, Papa Wade. All.: Campedelli. INTER (4-3-3): Thao; Della Mora (10’ st Ballo),Bovio, Jakirovic (37’ st Farronato), Maye; Mancuso, Zanchetta (10’ st Zarate), Cerpelletti; El Mahboubi (19’ st Marello), Kukukis (19’ st Iddrissou), Zouin. All.: Carbone. Arbitro: Dini di Città di Castello. Reti: 24’ pt Kululis, 34’pt Tosku su rig., 35’ st Poletti. Note: circa 1.500 gli spettatori. Espulso Thao al 36’ st. Ammonito Rossetti. Angoli 9-5 per l’inter. Recuperi: 2’ e 7’. Lunedì prossimo (alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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