Primavera 1 via alla Fase finale Al Manuzzi sfida con l’Inter nel primo turno Ai baby bianconeri basta un pari per passare
La fase finale del campionato Primavera 1 è iniziata con una partita disputata allo stadio Dino Manuzzi, che ha visto affrontarsi le squadre di calcio di giovani atleti. In questa gara, i ragazzi della squadra di casa devono ottenere almeno un pareggio per qualificarsi alla fase successiva. Alcuni giocatori, tra cui Papa Wade, Fontana, Zamagni e Tosku, hanno già partecipato a convocazioni con la prima squadra, mentre altri per la prima volta si sono trovati a giocare in questa struttura.
Per molti sarà la prima volta all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, per altri come ad esempio Papa Wade, Fontana, Zamagni e Tosku sarà un ritorno dopo le convocazioni in prima squadra, ma questa volta da protagonisti assoluti. Oggi, alle 18, il Cesena di Nicola Campedelli affronterà l’Inter per il primo turno della fase finale del campionato Primavera 1. Il Cesena ci arriva da terzo classificato nella stagione regolare, l’Inter da sesta e questo dato non è solo statistico poiché al termine dei tempi regolamentari il Cesena potrà accedere alla semifinale anche col pareggio, non sono previsti supplementari e calci di rigore. Queste gare secche,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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