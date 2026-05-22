Primavera 1 via alla Fase finale Al Manuzzi sfida con l’Inter nel primo turno Ai baby bianconeri basta un pari per passare

La fase finale del campionato Primavera 1 è iniziata con una partita disputata allo stadio Dino Manuzzi, che ha visto affrontarsi le squadre di calcio di giovani atleti. In questa gara, i ragazzi della squadra di casa devono ottenere almeno un pareggio per qualificarsi alla fase successiva. Alcuni giocatori, tra cui Papa Wade, Fontana, Zamagni e Tosku, hanno già partecipato a convocazioni con la prima squadra, mentre altri per la prima volta si sono trovati a giocare in questa struttura.

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