Fabiani a Mediaset | Esserci è qualcosa di importante Non ce l’aspettavamo neanche noi

Un rappresentante di Mediaset ha dichiarato che la presenza è importante, anche se non se lo aspettavano. Durante il pre-partita della finale di Coppa Italia, il rappresentante ha preso parola. Segui le ultime notizie sui nerazzurri.

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