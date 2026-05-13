Fabiani a Mediaset | Esserci è qualcosa di importante Non ce l’aspettavamo neanche noi
Un rappresentante di Mediaset ha dichiarato che la presenza è importante, anche se non se lo aspettavano. Durante il pre-partita della finale di Coppa Italia, il rappresentante ha preso parola. Segui le ultime notizie sui nerazzurri.
di Andrea Greco Fabiani a Mediaset presenta la finale di Coppa Italia nel pre partita. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Fabiani a Mediaset presente la finale di Coppa Italia 2026 che attende il fischio d’inizio delle 21.00. Ecco le dichiarazioni del ds della Lazio: RINNOVAMENTO ROSA E FINALE – «Beh, intanto esserci è qualcosa di importante. Ti dà la possibilità di giocarti comunque la partita, un trofeo. Fermo restando il percorso per arrivare a questa finale, i ragazzi sono stati strepitosi, importanti. Probabilmente non ce l’aspettavamo neanche noi, per dire la verità. A seguito di un ringiovanimento della rosa, ci si poteva aspettare che Motta ti poteva portare in finale con le 4 parate che passeranno alla storia.🔗 Leggi su Internews24.com
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