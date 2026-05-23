No alla musica contro la morale polemiche a Lazise contro il divieto comunale | Allucinante

Notizia in breve

A Lazise, nel veronese, si sono accese polemiche dopo la discussione su un regolamento approvato nel 2013 che vieta la musica ritenuta contraria alla morale. La maggioranza e l’opposizione si sono scontrate su questa normativa, definendola un fatto grave. La discussione riguarda un divieto che limita la diffusione di musica considerata offensiva o inappropriata. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e i rappresentanti politici del comune.