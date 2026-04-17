Francia 170 scrittori si licenziano contro Bolloré editore miliardario Macron | Difendiamo il pluralismo

In Francia, 170 scrittori hanno annunciato il loro addio alla casa editrice Grasset, appartenente al gruppo Hachette controllato dal miliardario Bolloré. Il gesto arriva in risposta a questioni legate alla gestione e alle scelte dell’editore. Il presidente ha commentato pubblicamente la vicenda, affermando che si intende tutelare il pluralismo nel settore editoriale. La notizia ha generato attenzione nel mondo letterario e tra gli addetti ai lavori.