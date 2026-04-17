Francia 170 scrittori si licenziano contro Bolloré editore miliardario Macron | Difendiamo il pluralismo
In Francia, 170 scrittori hanno annunciato il loro addio alla casa editrice Grasset, appartenente al gruppo Hachette controllato dal miliardario Bolloré. Il gesto arriva in risposta a questioni legate alla gestione e alle scelte dell’editore. Il presidente ha commentato pubblicamente la vicenda, affermando che si intende tutelare il pluralismo nel settore editoriale. La notizia ha generato attenzione nel mondo letterario e tra gli addetti ai lavori.
Sono 170 gli scrittori che si licenziano da Grasset, editore del gruppo Hachette detenuto dal miliardario Bolloré. La protesta in una lettera aperta dopo il licenziamento del Presidente. Interviene anche Macron: "Bisogna difendere la pluralità. La proprietà non deve prevalere sulla libertà".🔗 Leggi su Fanpage.it
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