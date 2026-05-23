Buone notizie per i fan di The Hunting Wives (in Italia Nido di vipere ): la serie sapphic murder mystery di Netflix si sta rivelando un fenomeno in piena espansione. Dermot Mulroney, che interpreta Jed Banks nel thriller creato da Rebecca Cutter e basato sul romanzo del 2021 di May Cobb, ha recentemente confermato che le riprese della seconda stagione sono concluse e che una terza è già in fase di sviluppo. L’annuncio è arrivato durante una puntata del podcast The Tangle, dove Mulroney ha dichiarato: “Sì, abbiamo completato la Stagione 2. Non sono certo, o meglio non posso ancora dirvi quando uscirà. E la notizia ancora migliore è che la Stagione 3 è in preparazione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Nido di vipere: stagione 3 già in sviluppo, parola di Dermot Mulroney

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