Nidi scoperti e genitori costretti a riprendere i bimbi | a Roma la protesta di famiglie ed educatrici

Da romatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, famiglie ed educatrici sono scese in piazza, lamentando che da mesi vengono chiamate almeno tre volte alla settimana per riprendere i bambini a causa della mancanza di supplenti. Le scuole non hanno personale di ruolo disponibile e i genitori devono intervenire per garantire la continuità educativa. La protesta si concentra sul disagio causato dall’assenza di insegnanti supplenti e sulla difficoltà di gestire le assenze in modo regolare.

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“Da mesi veniamo chiamati almeno tre giorni alla settimana per andare a prendere i bambini perché mancano le supplenti. Un disservizio enorme e ingiusto. Ora basta”. A parlare sono i genitori del nido comunale di via degli Irlandesi nel municipio XI.La situazione però sarebbe tutt’altro che un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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