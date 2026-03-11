Le educatrici dei nidi sono in stato di agitazione | A Roma c' è un' emergenza permanente

Le educatrici dei nidi e le insegnanti della scuola dell’infanzia sono in stato di agitazione a causa di carenze di organico, rapporto 17 nei nidi e riduzione del personale dedicato all’inclusione. A Roma, si segnala un’emergenza che coinvolge le strutture per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, con le lavoratrici che denunciano condizioni di lavoro sempre più difficili. La situazione è al centro di proteste e richieste di intervento.

Le educatrici dei nidi e le insegnanti della scuola dell'infanzia sono in stato di agitazione e denunciano carenze di organico, sforamento del rapporto 17 nei nidi e riduzione del personale dedicato all'inclusione. A proclamarlo sono state le sigle sindacali Usb, Sgb, Cobas pubblico impiego, Adl.