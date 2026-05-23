Nicolò muore in moto a soli 17 anni stava andando a scuola Letale lo scontro con un furgone
Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua moto 125, a pochi chilometri da casa e in direzione scuola. L’incidente si è verificato quando la moto si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto poco dopo. La Polizia sta indagando sulle cause dell’impatto.
Perugia, 23 maggio 2026 – Stava andando a scuola. Pochi chilometri in sella alla sua moto 125 per arrivare a Bastardo. Poco prima delle otto, lungo la strada provinciale 417, si è consumata la tragedia. L’impatto contro un furgone che non gli ha dato scampo. È morto praticamente sul colpo, inutili i soccorsi da parte del personale del pronto soccorso che ha raggiunto il luogo dell’incidente, all’altezza di Marcellano, con l’elisoccorso. Il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso di Nicolò Valentini. Aveva soltanto 17 anni. https:www.lanazione.itumbriacronacaincidente-mortale-jf60ain9 Secondo quanto ricostruito, la moto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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