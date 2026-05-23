Nicolò muore in moto a soli 17 anni stava andando a scuola Letale lo scontro con un furgone

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua moto 125, a pochi chilometri da casa e in direzione scuola. L’incidente si è verificato quando la moto si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto poco dopo. La Polizia sta indagando sulle cause dell’impatto.