Muore a 17 anni in uno scontro con un furgone mentre va a scuola | succede in provincia di Perugia

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in provincia di Perugia, si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di un ragazzo di 17 anni. L’incidente è avvenuto a Marcellano, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, mentre il giovane si stava recando a scuola. Secondo le prime informazioni, il ragazzo è stato coinvolto in uno scontro con un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di emergenza.

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Questa mattina, 22 maggio, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni. L'episodio si è verificato a Marcellano, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tragedia sulla strada a Gualdo Cattaneo, muore a 17 anni mentre va a scuola

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