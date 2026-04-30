Prima serata movimentata quella di martedì scorso su Rete4, con l'ospitata di Sigfrido Ranucci nel programma condotto da Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca. Il conduttore di Report, interpellato sul caso Minetti, ha annunciato: «Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani». Precisando che il ministro della Giustizia sarebbe «andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, dovrebbe avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino». Peccato però che, poco più tardi, Carlo Nordio abbia telefonato in diretta per smentire le parole di Ranucci. «Non esiste al mondo» ha tuonato il ministro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minetti, la fallita trappola di Ranucci e Berlinguer per incastrare Nordio

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