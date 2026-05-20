Al festival cinematografico più importante al mondo, il regista danese ha condiviso un episodio personale molto intenso, parlando di un momento in cui ha vissuto una condizione di pre-morte. Durante il suo intervento, ha descritto come il suo cuore sembrava perdere sangue, portandolo a una situazione critica. La sua testimonianza ha suscitato emozioni tra il pubblico presente. La sua esperienza è stata raccontata con grande sincerità, lasciando spazio a momenti di forte commozione.

Nicolas Winding Refn, il regista danese vincitore del premio per la miglior regia a Cannes con Drive, ha commosso la platea del festival cinematografico più importante al mondo raccontando la sua esperienza di pre-morte. Durante la conferenza stampa del suo nuovo film Her Private Hell, a Cannes 2026 il cineasta si è lasciato andare alle lacrime ricordando come sia morto per 25 minuti durante un intervento chirurgico al cuore avvenuto tre anni fa. La rivelazione è arrivata dopo che il pubblico del Grand Théâtre Lumière aveva tributato al film una lunga standing ovation alla prima mondiale. Quando i giornalisti gli hanno chiesto di approfondire il momento in cui aveva annunciato dal palco la sua esperienza di morte clinica, Refn ha iniziato con una frase che ha gelato la sala: “Morire è molto interessante”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Nicolas Winding Refn piange a Cannes: “Ero morto, il cuore perdeva sangue”

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I Was Clinically Dead: 'Drive' Director Nicolas Refn Cries and Silences Cannes

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