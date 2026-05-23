Newroz e via Garibaldi | mobilitazione contro il parcheggio e per un quartiere di arti e mestieri
Un gruppo di cittadini si oppone alle previsioni del Piano Operativo Comunale, approvato di recente dall’amministrazione e in attesa di approvazione definitiva entro fine anno. La protesta riguarda in particolare la creazione di un parcheggio e la promozione di un quartiere dedicato ad arti e mestieri, con manifestazioni che si sono svolte in zone come via Garibaldi e nei pressi di piazza Newroz.
C'è una parte di Pisa che dice no ad alcune delle previsioni del Piano Operativo Comunale, il piano di trasformazione urbanistica adottato dall'amministrazione il mese scorso, con adozione definitiva prevista per la fine dell'anno. Adesso, nel tempo legale consentito (fino al 12 luglio) per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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