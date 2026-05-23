Newroz e via Garibaldi | mobilitazione contro il parcheggio e per un quartiere di arti e mestieri

Notizia in breve

Un gruppo di cittadini si oppone alle previsioni del Piano Operativo Comunale, approvato di recente dall’amministrazione e in attesa di approvazione definitiva entro fine anno. La protesta riguarda in particolare la creazione di un parcheggio e la promozione di un quartiere dedicato ad arti e mestieri, con manifestazioni che si sono svolte in zone come via Garibaldi e nei pressi di piazza Newroz.