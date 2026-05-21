Ciavarrella e il piano del Comune | Lo spazio antagonista Newroz? Giusto trasformarlo in parcheggio

Un piano del Comune prevede la trasformazione dello spazio attualmente occupato dall’area chiamata Newroz in un parcheggio, con l’aggiunta di una zona verde già presente. La proposta si basa sulla sostituzione di questa zona, considerata un’area antagonista, con un’area di sosta e l’ampliamento dello spazio verde già esistente. La questione ha suscitato discussioni tra i cittadini e gli esponenti locali, che si sono confrontati sulle modifiche previste per questa zona.

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