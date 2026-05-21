Ciavarrella e il piano del Comune | Lo spazio antagonista Newroz? Giusto trasformarlo in parcheggio
Un piano del Comune prevede la trasformazione dello spazio attualmente occupato dall’area chiamata Newroz in un parcheggio, con l’aggiunta di una zona verde già presente. La proposta si basa sulla sostituzione di questa zona, considerata un’area antagonista, con un’area di sosta e l’ampliamento dello spazio verde già esistente. La questione ha suscitato discussioni tra i cittadini e gli esponenti locali, che si sono confrontati sulle modifiche previste per questa zona.
"Al posto del Newroz un’area parcheggio unitamente all’estensione dell’area verde già esistente, in continuità con il parco, così da rispondere concretamente alle esigenze dei residenti e dei commercianti di via Garibaldi, migliorando al contempo l’accessibilità alle zone di pregio e al parco delle Concette". A lanciare la proposta, inserita nel Piano Operativo Comunale, è il gruppo consiliare di Pisa Futuro Nazionale con Vannacci che, in una nota firmata dai tre consiglieri Angelo Ciavarella, Maria Grazia Bellomini e Raffaella Marchetti, esprime "pieno sostegno all’amministrazione comunale – scrivono – per la scelta, inserita nel nuovo Piano Operativo Comunale, di avviare un percorso di riqualificazione urbana dell’area attualmente occupata dal centro sociale Newroz". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Meno traffico e più spazio ai pedoni: ecco Möves, il piano del Comune per ripensare la città in ottica pedonaleÈ stato presentato oggi a Palazzo Marino Möves, il nuovo strumento del Comune di Milano che definisce obiettivi, strategie e azioni per lo sviluppo...
Cantiere Zecca Vecchia a Milano, dopo il sequestro anche lo stop del Comune: "Violata destinazione d'uso, spazio di fruizione pubblica"Il Comune di Milano si è espresso sul cantiere di via Zecca Vecchia negando il permesso di costruzione dopo il sequestro voluto dalla Procura.
Ciavarrella e il piano del Comune: Lo spazio antagonista Newroz? . Giusto trasformarlo in parcheggioAl posto del Newroz un’area parcheggio unitamente all’estensione dell’area verde già esistente, in continuità con il parco, così da rispondere concretamente alle esigenze dei residenti e dei commerci ... lanazione.it
>>>Pisa, imbrattato Palazzo Matteucci. Ciavarrella (Futuro Nazionale): Nessuna sorpresa, l'arresto dell'antagonista conferma il solito cliché ideologico contro lo Stato facebook
Ciavarrella presenta Futuro Nazionale: Non siamo in cerca di poltrone. Una sede a Pisa? Sicuramente sìPresto anche a Pisa verrà inaugurata una sede del partito Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. Intanto, in consiglio comunale, nasce il primo gruppo consiliare del partito in una maggioranza in un ... lanazione.it