New York incendio ed esplosione in un cantiere navale a Staten Island | 16 feriti

Da lapresse.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ed un’esplosione sono scoppiati in un cantiere navale a Staten Island, New York. L’incidente ha provocato almeno 16 feriti, tra cui tre in condizioni gravi. Le fiamme si sono propagate nell’area, e i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e portare i feriti in ospedale. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incendio ed un’esplosione in un cantiere navale a Staten Island a New York hanno ferito almeno 16 persone, di cui tre gravemente. Qualcuno ha segnalato che due lavoratori sono rimasti intrappolati in uno spazio ristretto al molo intorno alle 15:30. Venerdì, i vigili del fuoco che sono intervenuti hanno trovato un incendio nel seminterrato di una struttura metallica sul molo. Gli equipaggi stavano ancora lottando contro l’incendio quando, circa 50 minuti dopo, si è verificata una grave esplosione sul posto. L’incendio era ancora acceso e i soccorritori avevano contato 16 persone ferite sul posto, tra cui due vigili del fuoco e un civile gravemente feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

new york incendio ed esplosione in un cantiere navale a staten island 16 feriti
© Lapresse.it - New York, incendio ed esplosione in un cantiere navale a Staten Island: 16 feriti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A fire and shipyard explosion on Staten Island injures at least 16, including 3 seriously

Video A fire and shipyard explosion on Staten Island injures at least 16, including 3 seriously

Sullo stesso argomento

Esplosione in un cantiere navale, lavoratori evacuatiPiombino (Livorno), 6 marzo 2026 – Esplosione e principio di incendio in un cantiere navale di Piombino all'interno di un locale adibito a magazzino...

Esplosione e incendio in armeria, feriti 4 operai: uno è gravissimoL'allarme è stato lanciato alle 18 di lunedì: fumo nero e fiamme all'interno del poligono dell'armeria Piovanelli di Lonato.

new york new york incendio edNew York, incendio ed esplosione in un cantiere navale a Staten Island: 16 feriti(LaPresse) Un incendio ed un'esplosione in un cantiere navale a Staten Island a New York hanno ferito almeno 16 persone, di cui tre ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web