Esplosione in un cantiere navale lavoratori evacuati

Un’esplosione si è verificata oggi in un cantiere navale di Piombino, provocando un principio di incendio all’interno di un locale usato come magazzino di stoccaggio. I lavoratori presenti sono stati evacuati immediatamente e le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o sulle cause dell’incidente.

Piombino (Livorno), 6 marzo 2026 – Esplosione e principio di incendio in un cantiere navale di Piombino all'interno di un locale adibito a magazzino di stoccaggio. Molta paura per il forte boato ma, secondo quanto appreso, nessuna persona è rimasta ferita poiché al momento dell'esplosione il personale non era al lavoro. La deflagrazione è avvenuta nel primissimo pomeriggio di oggi, 6 marzo. Incendio in Fipili: auto divorata dalle fiamme, si salva l’automobilista. Code e rallentamenti Lavoratori evacuati e operazioni di bonifica Nell'azienda lavorano una quindicina di addetti che sono stati temporaneamente evacuati per consentire le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esplosione in un cantiere navale, lavoratori evacuati Esplosione nella notte a Napoli, palazzina inagibile: evacuati 13 residentiForte esplosione poco dopo la mezzanotte in via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. Monfalcone, precipita per 20 metri in un cantiere navale: morto un giovane operaioL'uomo sarebbe deceduto a causa dei politraumi provocati dal violento impatto con il terreno. Una selezione di notizie su Esplosione in un cantiere navale.... Temi più discussi: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: morto un uomo di 76 anni; Urtato da un pezzo di metallo da 20 quintali, operaio in ospedale; Il Cantiere Azzurri trionfa alla 487ª edizione del Carnevale di Foiano: storico bis con Polvere di Stelle; Ingv, esplosione impulsiva ed emissione di cenere alla Bocca Nuova dell'Etna. Esplosione in un cantiere navale, lavoratori evacuatiPiombino (Livorno), 6 marzo 2026 – Esplosione e principio di incendio in un cantiere navale di Piombino all'interno di un locale adibito a magazzino di stoccaggio. Molta paura per il forte boato ma, ... lanazione.it Esplosione in un cantiere navale a Piombino, nessun feritoPrincipio di incendio in un magazzino di stoccaggio. Evacuati temporaneamente i lavoratori, ipotesi esalazione di acetone ... gonews.it Splendida TORTA NOCCIOLINA RIPIENA CON MASCARPONE E PANNA esplosione di bontà e freschezza LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ricetta-torta-nocciolina/ - facebook.com facebook Su #Thuram starei attento: mi dicono che dopo l'esplosione di Pio Esposito, non è spinto a dare il massimo come se fosse un titolare fisso. Se arrivasse una proposta dalla Premier League, credo che l' #Inter la prenderà in considerazione. Pedullà x.com