Netanyahu minaccia querela | accuse di abusi su soldati e guardie

Il governo ha annunciato intenti di querela contro un giornalista che ha riferito di accuse di abusi su soldati e guardie. Testimoni hanno fornito testimonianze di abusi ripetuti all’interno delle forze di sicurezza, che sarebbero stati sistematici. Il giornalista ha ricevuto minacce legali, con l’accusa di aver diffuso informazioni dannose, mentre il governo sostiene di voler tutelare la reputazione delle istituzioni. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sui procedimenti legali o sui testimoni.

? Punti chiave Chi sono i testimoni che hanno denunciato gli abusi sistematici?. Come può il governo giustificare le minacce legali contro il giornalista?. Perché la violenza sessuale viene usata come tattica di controllo territoriale?. Quali conseguenze avrà la battaglia giudiziaria sulla libertà di informazione?.? In Breve Gideon Sa’ar e Danielle Rhoades Ha contestano l'inchiesta pubblicata l'11 maggio.. B’Tselem, Human Rights Watch e Save the Children documentano abusi in Cisgiordania.. Dahlia Scheindlin evidenzia analogie tra reportage Kristof e dati Civil Commission.. La violenza sessuale in Cisgiordania spinge le popolazioni locali ad abbandonare le case. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Netanyahu THREATENS NYT With Lawsuit, Gets HUMILIATED Over 'War Criminal' Status!

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