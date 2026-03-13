Israele revoca l’incriminazione dei soldati accusati di abusi su un detenuto palestinese

Il 12 marzo l’esercito israeliano ha deciso di revocare l’incriminazione di cinque soldati accusati di aver commesso abusi su un detenuto palestinese. La decisione riguarda i procedimenti legali aperti contro di loro e si basa su nuove valutazioni delle prove raccolte. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla revoca delle accuse, che si riferiscono a episodi avvenuti durante un’operazione militare.

Il 12 marzo l’esercito israeliano ha revocato l’incriminazione di cinque soldati accusati di aver torturato un palestinese imprigionato durante la guerra nella Striscia di Gaza. L’esercito ha annunciato la decisione in un momento in cui gran parte dell’attenzione degli israeliani è dedicata alla guerra contro l’Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accolto con favore la revoca dell’incriminazione. “Lo stato d’Israele deve combattere i suoi nemici, non i suoi eroici combattenti”, ha dichiarato in un comunicato. Le polemiche erano aumentate quando la procuratrice generale dell’esercito Yifat Tomer-Yerushalmi aveva trasmesso ai mezzi d’informazione un video degli abusi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

