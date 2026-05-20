Netanyahu | azioni legali contro le accuse di abusi nelle carceri

Il primo ministro ha annunciato che verranno intraprese azioni legali in risposta alle accuse di abusi nelle carceri. Nelle ultime settimane, sono emerse denunce di violenze e maltrattamenti, alcune provenienti da ex detenuti e testimoni anonimi. Diverse ONG hanno pubblicato rapporti che contestano le dichiarazioni ufficiali, contribuendo a un acceso dibattito pubblico. L'inchiesta di un noto giornalista ha raccolto dichiarazioni di fonti anonime che supportano le accuse, mentre altre testimonianze ne mettono in dubbio la credibilità.

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