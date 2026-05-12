No allo Spallanzani non c' è ancora nessun paziente con l’Hantavirus Cosa succede

Al momento, nello Spallanzani di Roma non si registra alcun paziente con diagnosi di Hantavirus. Tuttavia, è stato annunciato che un individuo con sintomi compatibili con questa infezione verrà trasferito presso la struttura. La notizia, riportata dai media nazionali, ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie e il pubblico, anche se nessun caso ufficiale è stato ancora confermato.

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“Un paziente con sintomi riconducibili all’Hantavirus sarà trasferito allo Spallanzani di Roma”. La notizia, pubblicata da diverse testate nazionali, ha subito alzato il livello di allarme, nella Capitale e in tutta Italia, sulla malattia. Si tratta, però, di un’informazione sbagliata e a.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, 25enne calabrese trasferito allo Spallanzani: "È sintomatico"Il ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta... Hantavirus, 25enne calabrese sintomatico trasferito allo Spallanzani di RomaIl marittimo 25enne calabrese che si trovava già in quarantena per l'hantavirus sarà trasferito presso l'ospedale Spallanzani di Roma in quanto... Argomenti più discussi: Hantavirus, Nicastri (Spallanzani): Questo virus è diverso dal Covid. E non c’è una nuova pandemia; Gli italiani isolati non hanno sintomi. Nessun allarme, pandemia lontana; Nessun allarme Hantavirus in Italia: zero casi e 4 in isolamento. #Meloni #governoMeloni #fdi #Schillaci #MinisteroSalute #AIFA #FNOMCeO ... + NESSUN #hantavirus&C x.com/i/status/20374… x.com Coronavirus. Allo Spallanzani 11 pazienti positivi. D’Amato: Ma nessun focolaio autoctono. Nel pomeriggio 6 nuovi casi positiviOltre alla coppia cinese, ancora ricoverata ma ormai negativizzata, risultano ricoverati un poliziotto di Pomezia (il cui nucleo familiare continua ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ... quotidianosanita.it