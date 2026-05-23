Sport e Salute ha annunciato che il nuovo Centrale del Foro Italico apporterà modifiche al complesso sportivo. L’amministratore delegato della società pubblica ha spiegato che le sfide attuali includono la promozione degli Internazionali di tennis e lo sviluppo dei programmi rivolti ai giovani. La società si impegna a migliorare le strutture e a favorire nuove opportunità sportive, senza specificare i dettagli delle trasformazioni in corso.

Dall'ultima edizione record degli Internazionali al nuovo progetto per il Foro Italico, dai grandi eventi globali all'attività di base. Di tutto questo questo abbiamo parlato con Diego Nepi, amministratore delegato di Sport e Salute, la società pubblica, interamente partecipata dal ministero dell'Economia, che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia. Qual è il bilancio degli Internazionali? Che riscontri avete avuto dal pubblico e dagli ospiti? “Questa è stata l’edizione della maturità definitiva degli Internazionali Bnl d’Italia. Non abbiamo semplicemente battuto un record: abbiamo cambiato scala. Superare i 420 mila spettatori paganti significa entrare in una dimensione nuova per lo sport italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nepi (Sport e Salute): "Le nostre sfide, dagli Internazionali ai giovani"

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