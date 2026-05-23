L’amministratore delegato di Sport e Salute ha parlato delle sfide del settore, tra cui gli Internazionali di tennis e lo sviluppo dei giovani. Ha spiegato che il nuovo stadio Centrale influenzerà il Foro Italico, modificando l’area dedicata agli eventi sportivi e alle attività giovanili. Ha sottolineato l’impegno dell’ente nel migliorare le strutture per favorire la crescita degli atleti emergenti e l’organizzazione di grandi manifestazioni. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti.

Dall'ultima edizione record degli Internazionali al nuovo progetto per il Foro Italico, dai grandi eventi globali all'attività di base. Di tutto questo questo abbiamo parlato con Diego Nepi, amministratore delegato di Sport e Salute, la società pubblica, interamente partecipata dal ministero dell'Economia, che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia. Qual è il bilancio degli Internazionali? Che riscontri avete avuto dal pubblico e dagli ospiti? “Questa è stata l’edizione della maturità definitiva degli Internazionali Bnl d’Italia. Non abbiamo semplicemente battuto un record: abbiamo cambiato scala. Superare i 420 mila spettatori paganti significa entrare in una dimensione nuova per lo sport italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nepi: "Le nostre sfide, dagli Internazionali ai giovani"

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