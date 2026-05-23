Nelle Marche è allarme cinghiali vicino a scuole e case Chiesto l’intervento dell’amministrazione | Pericolo concreto per alunni e cittadini
Nelle Marche, sono stati segnalati tre avvistamenti di cinghiali in sette giorni, l’ultimo dei quali davanti a una scuola dell’infanzia. In quell’occasione, un branco di cinghiali, inclusi cuccioli, è stato visto muoversi vicino all’edificio, senza presenza di genitori o bambini in attesa. La presenza di questi animali vicino a scuole e abitazioni ha portato a richieste di intervento alle autorità, considerate un pericolo per studenti e cittadini.
Tre avvistamenti ravvicinati in sette giorni. L’ultimo davanti a una scuola dell'infanzia. Non c’erano genitori in attesa dei figli, ma un branco di cinghiali – cuccioli compresi – che scorrazzava libero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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