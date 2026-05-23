Nelle Marche è allarme cinghiali vicino a scuole e case Chiesto l’intervento dell’amministrazione | Pericolo concreto per alunni e cittadini

Notizia in breve

Nelle Marche, sono stati segnalati tre avvistamenti di cinghiali in sette giorni, l’ultimo dei quali davanti a una scuola dell’infanzia. In quell’occasione, un branco di cinghiali, inclusi cuccioli, è stato visto muoversi vicino all’edificio, senza presenza di genitori o bambini in attesa. La presenza di questi animali vicino a scuole e abitazioni ha portato a richieste di intervento alle autorità, considerate un pericolo per studenti e cittadini.