Nelle ultime settimane si sono verificati almeno tre avvistamenti di cinghiali nelle vicinanze di alcune scuole della zona, con l’ultimo avvistamento ieri alle 14 proprio di fronte a un istituto scolastico. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente via Gramsci, una delle strade interessate dagli incontri ravvicinati con gli animali. Questa scelta è stata adottata in attesa di ulteriori interventi per gestire la presenza del bestiame selvatico nell’area.

Addirittura tre avvistamenti ravvicinati nel giro di una settimana, l’ultimo ieri alle 14 davanti all’ingresso della scuola dell’infanzia Gramsci di via Brodolini: non c’erano i genitori ad attendere i figli all’uscita, ma un branco di cinghiali – cuccioli compresi – sorpresi a scorrazzare liberamente. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da oggi la sede centrale della Gramsci resterà chiusa, con le famiglie costrette a riorganizzarsi da un giorno all’altro, senza preavviso, divise tra la cura dei figli e i propri impegni lavorativi. A lanciare l’allarme è Guido Vettorel, presidente del consiglio d’istituto dell’Istituto comprensivo Posatora Piano Archi, che parla a nome dei genitori delle due scuole coinvolte nella spiacevole vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinghiali vicino alle scuole. Da oggi la Gramsci chiusa

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