Alunni invitati a vedere i mezzi dell’Aeronautica insorgono le mamme | Basta ingerenze militari nelle scuole

Alcuni genitori si sono opposti alla decisione di coinvolgere gli studenti in un’attività promossa dall’Aeronautica militare, organizzata all’interno delle scuole. Le mamme hanno manifestato il loro disappunto, ritenendo che si trattasse di un’ingerenza militare nelle aule scolastiche. La polemica riguarda un corso di addestramento che avrebbe dovuto essere svolto con la partecipazione degli alunni, organizzato dal Comune di Ragusa e dall’istituto scolastico. La questione ha suscitato reazioni di protesta, con alcune mamme che hanno criticato l’iniziativa.

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