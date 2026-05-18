Alunni invitati a vedere i mezzi dell’Aeronautica insorgono le mamme | Basta ingerenze militari nelle scuole
Alcuni genitori si sono opposti alla decisione di coinvolgere gli studenti in un’attività promossa dall’Aeronautica militare, organizzata all’interno delle scuole. Le mamme hanno manifestato il loro disappunto, ritenendo che si trattasse di un’ingerenza militare nelle aule scolastiche. La polemica riguarda un corso di addestramento che avrebbe dovuto essere svolto con la partecipazione degli alunni, organizzato dal Comune di Ragusa e dall’istituto scolastico. La questione ha suscitato reazioni di protesta, con alcune mamme che hanno criticato l’iniziativa.
Le mamme si schierano contro la scuola e il Comune di Ragusa, “colpevoli” di aver organizzato un “corso di addestramento” promosso dall’ Aeronautica militare. Circa 180 alunni e alunne delle scuole superiori di Modica, Ragusa, Vittoria e Comiso sarebbero stati coinvolti in un’uscita dove i militari hanno mostrato ai ragazzi i loro mezzi. A ribellarsi, stavolta, è il gruppo “Movimento delle mamme di Modica”. Le donne hanno voluto dire la loro scrivendo all’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell’università invitando i sindaci dei quattro comuni a rivedere la loro posizione rispetto a questo progetto. “A Modica, così come a Monza e a Gioia del Colle, la militarizzazione si può fermare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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