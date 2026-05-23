Nel segno di Giovanni Falcone canottiere del Lauria conquista la finale con l' Italia agli Europei under 19
In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, un giovane atleta italiano ha raggiunto la finale agli Europei under 19. Vincenzo Gallo, canottiere del Club Canottieri Roggero di Lauria, ha qualificato l'otto maschile con la squadra nazionale. La competizione si svolge a Brandeburgo. Gallo ha ottenuto il risultato durante la gara di qualificazione, portando l’Italia alla fase finale della competizione europea.
Nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, nel segno di Giovanni Falcone. Vincenzo Gallo, giovane atleta del Club Canottieri Roggero di Lauria, ha conquistato la finale degli Europei di Brandeburgo con l'Italia Under 19 nell'otto maschile. Nello stesso circolo militò anche il giudice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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