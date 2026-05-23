Nel segno di Giovanni Falcone canottiere del Lauria conquista la finale con l' Italia agli Europei under 19

Notizia in breve

In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, un giovane atleta italiano ha raggiunto la finale agli Europei under 19. Vincenzo Gallo, canottiere del Club Canottieri Roggero di Lauria, ha qualificato l'otto maschile con la squadra nazionale. La competizione si svolge a Brandeburgo. Gallo ha ottenuto il risultato durante la gara di qualificazione, portando l’Italia alla fase finale della competizione europea.