Tiro a segno Eva Vodopivec conquista il titolo agli Europei junior nella pistola sportiva

Durante gli Europei junior 2026 di tiro a segno, che si tengono ad Osijek, in Croazia, si è conclusa la gara di pistola sportiva da 25 metri femminile. La medaglia d’oro è stata assegnata a una concorrente slovena, che ha ottenuto il miglior punteggio tra le partecipanti. Si tratta del penultimo titolo in palio durante questa competizione. La manifestazione coinvolge giovani atleti da diversi paesi europei e prosegue con altre discipline in programma.

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