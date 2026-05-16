Tiro a segno Eva Vodopivec conquista il titolo agli Europei junior nella pistola sportiva
Durante gli Europei junior 2026 di tiro a segno, che si tengono ad Osijek, in Croazia, si è conclusa la gara di pistola sportiva da 25 metri femminile. La medaglia d’oro è stata assegnata a una concorrente slovena, che ha ottenuto il miglior punteggio tra le partecipanti. Si tratta del penultimo titolo in palio durante questa competizione. La manifestazione coinvolge giovani atleti da diversi paesi europei e prosegue con altre discipline in programma.
Si assegna il penultimo titolo agli Europei junior 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella pistola sportiva da 25 metri femminile la medaglia d’oro va alla slovena Eva Vodopivec. L’unica azzurrina al via, Kristel Quarta, si classifica 29ma nelle qualificazioni, mentre la graduatoria a squadre va alla Cechia. La finale viene vinta dalla slovena Eva Vodopivec, che chiude a quota 2750 e nel duello conclusivo batte l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Valeriia Ganakova, seconda con 2550, mentre completa il podio l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Aliaksandra Piatrova, eliminata in terza piazza con 2045. 🔗 Leggi su Oasport.it
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