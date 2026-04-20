Ztl serale nel weekend fino a settembre | traffico limitato nelle zone della ' movida'

Nel cuore di Marcianise, durante i fine settimana fino a settembre, viene applicata una Ztl serale che limita il traffico nelle aree più frequentate della movida. La modifica riguarda le strade principali della zona, interessando soprattutto gli orari serali e notturni. Questa misura è stata annunciata per regolare la circolazione e gestire meglio l’afflusso di visitatori nelle zone più frequentate nel periodo estivo.

Cambia la viabilità nel cuore cittadino di Marcianise con l’introduzione di una Zona a Traffico Limitato nelle strade della movida. Il Comune ha emanato l’ordinanza dirigenziale numero 120 del 20 aprile 2026, che istituisce la Ztl in via Marchesiello e via Mundo, sostituendo il precedente.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ztl a Porto Ercole, si parte. Traffico limitato per PasquaMONTE ARGENTARIO Entreranno in funzione in occasione delle festività pasquali e fino al 2 maggio 2026 le zone a traffico limitato "Porto" Varco 1 e... Proseguono i controlli nelle zone della movidaDurante la settimana appena trascorsa, con un’ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pompei: fino a giugno ZTL serale attiva nei weekend in via Sacra; Ztl serale su via Sacra: stop alle auto nei weekend fino a giugno; La Ztl serale ad Arona sul lungolago e in centro con il limite a 10 chilometri all’ora; Porto Ercole, cambia la Ztl. Si riducono gli orari. Pronte navette elettriche. Pompei: fino a giugno ZTL serale attiva nei weekend in via SacraLa ZTL serale viene attivata nei weekend fino al 14 giugno 2026 per ridurre traffico e affollamento nel centro di Pompei, migliorando viabilità, sicurezza e gestione dei flussi turistici nelle ore ser ... ilgazzettinovesuviano.com Messina, d’estate il ritorno dell’isola serale e la proposta di Ztl a Torre Faro. Le posizioni: la più che probabile consueta chiusura dalle 18 alle 2; e l’idea di un secondo parcheggio - facebook.com facebook