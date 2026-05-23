Su un social network di Garlasco circola un profilo che si presenta come la falsa segretaria del pubblico ministero. La persona dietro l’account invia messaggi e risponde a commenti, creando confusione tra utenti e coinvolgendo anche alcuni avvocati. La polizia postale è stata informata e sta indagando sull’identità dell’account e sulle motivazioni dietro questa attività. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato al momento.

A Garlasco ormai manca soltanto il bagarino fuori dal tribunale. Peril resto c’è tutto: detective da tastiera, consulenti onnipresenti, dirette social notturne, youtuber investigativi e adesso perfino una sedicente segretaria del procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone che, secondo gli esposti finiti in Procura, telefonava a pseudo giornalisti e blogger dispensando indiscrezioni e retroscena sull’inchiesta per l’omicidio di cast, consulenti onnipresenti e profili anonimi che rilanciano presunti scoop, la vicenda è diventata una macchina permanente di suggestioni. E in questo rumore di fondo, spesso, il confine tra fatti, ipotesi e propaganda si è fatto quasi invisibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nel circo social su Garlasco irrompe la falsa segretaria del pm

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La magistratura nata per sostituire l'inciviltà con la civiltà, la prepotenza e la violenza con la ragione e il diritto, oggi alimenta questo circo infame. Nascondendosi dietro le carte le diamo agli avvocati, non è colpa nostra. Nelle altre nazioni, civili, non succede. x.com

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