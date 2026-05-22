La falsa segretaria di Napoleone che fa girare fake news su Garlasco

Una donna che si spacciava come segretaria del procuratore capo è stata coinvolta in un episodio di diffusione di notizie false riguardanti l’indagine sulla morte di Garlasco. La persona, utilizzando un numero di telefono contraffatto, avrebbe fornito informazioni non verificate a giornalisti e blogger, creando confusione e diffondendo indiscrezioni non ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno verificando l’identità della donna e il suo ruolo nel caso.

Una sedicente segretaria del procuratore capo Fabio Napoleone. Che da un numero fake avrebbe raccontato notizie false e indiscrezioni a giornalisti e blogger sull’indagine di Pavia e il delitto di Garlasco. La finta segretaria è stata oggetto di un esposto nella procura che indaga sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. E si tratta di uno degli addirittura 60 presentati da giornalisti e dalle famiglie Poggi e Cappa per diffamazione aggravata nei confronti di giornalisti e youtuber. Le fake news su Garlasco. Alla segretaria che propala fake news su Garlasco (secondo l’accusa) si aggiungono quelli nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, dell’inviato del programma “Le Iene” Alessandro Di Giuseppe e dell’ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. 🔗 Leggi su Open.online

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