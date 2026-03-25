Elenchi regionali per il ruolo | vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027

Nel corso di un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 18 marzo 2026, si è discusso del decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per il ruolo. La docente esperta ha spiegato che i vincitori e gli idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare alle procedure solo a partire dal 2027, dopo la pubblicazione del decreto e il via libera del CSPI. Sono stati inoltre trattati i requisiti e le modalità di accesso.

Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il via libera del CSPI, con focus su tempistiche, requisiti e modalità di accesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Elenchi regionali per il ruolo: per partecipare bisogna aver superato sia prova scritta che orale di un concorso dal 2020. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di... Assunzione degli idonei concorso PNRR, non si va oltre il 30%. Frassinetti: “Possibilità aggiuntiva solo da elenchi regionali”L’interrogazione presentata da Andrea Casu, Irene Manzi e Silvia Roggiani riporta al centro il tema delle assunzioni dei docenti legate ai concorsi... Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d’accesso Tutto quello che riguarda Elenchi regionali Temi più discussi: Due pareri del CSPI: sugli elenchi regionali per le immissioni in ruolo e sui criteri di nomina dei componenti dell’esame di maturità; Elenchi regionali per il ruolo: la BOZZA. Chi può iscriversi e con quale punteggio. Il punto di Sonia Cannas; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo: il CSPI esprime parere positivo sul decreto attuativo; ELENCHI REGIONALI FINALIZZATI ALL'IMMISSIONE IN RUOLO: BOZZA DELL'ORDINANZA MINISTERIALE E PARERE CSPI. Elenchi regionali per il ruolo: la BOZZA. Chi può iscriversi e con quale punteggio. Il punto di Sonia CannasNel question time di ieri, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla bozza relativa agli elenchi regionali degli idonei, spiegando che il testo conferma sostanzialmente quanto era già stato previsto dal de ... orizzontescuola.it Elenchi regionali docenti in arrivo: chi può iscriversi e come funzionanoIl Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si è espresso all’unanimità sullo schema di decreto che introduce i nuovi elenchi regionali per il reclutamento degli insegnanti. Ma il decreto attuati ... tecnicadellascuola.it regionali per gli idonei dei concorsi 1 e 2: cosa cambia Per gli idonei dei concorsi 1 e 2 torna al centro il tema degli regionali, cioè degli elenchi aggiuntivi che possono essere utilizzati per le assunzioni oltre i vincit - facebook.com facebook Elenchi regionali 2026/27: esclusi i docenti dello straordinario bis Bozza ministeriale contestata: possibile violazione della legge e disparità di trattamento. youtu.be/QTuqDqfg3Ys scuolalex.it/elenchi-region… #Docenti #Scuola x.com