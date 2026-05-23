‘Ndrangheta finisce la fuga di un latitante legato alla cosca Piromalli | arrestato a Genova con documento falso

Un uomo di 65 anni, ricercato da mesi e legato alla cosca Piromalli, è stato arrestato a Genova dalla polizia di Stato. L’arresto è avvenuto in un appartamento della città, dove l’uomo era nascosto con un documento falso. La sua latitanza si è conclusa ieri pomeriggio, dopo un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. L’arresto chiude un periodo di fuga per il ricercato, che era ormai distante dalla sua regione di origine.

La sua latitanza è terminata in un appartamento di Genova, lontano dalla Calabria: lì la polizia di Stato ha chiuso il cerchio su un 65enne originario di Gioia Tauro, ricercato da mesi e arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra mobile di Reggio Calabria.L'uomo era latitante dal 30 novembre 2024. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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