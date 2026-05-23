‘Ndrangheta finisce la fuga di un latitante legato alla cosca Piromalli | arrestato a Genova con documento falso

Da reggiotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 65 anni, ricercato da mesi e legato alla cosca Piromalli, è stato arrestato a Genova dalla polizia di Stato. L’arresto è avvenuto in un appartamento della città, dove l’uomo era nascosto con un documento falso. La sua latitanza si è conclusa ieri pomeriggio, dopo un’indagine condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. L’arresto chiude un periodo di fuga per il ricercato, che era ormai distante dalla sua regione di origine.

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La sua latitanza è terminata in un appartamento di Genova, lontano dalla Calabria: lì la polizia di Stato ha chiuso il cerchio su un 65enne originario di Gioia Tauro, ricercato da mesi e arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra mobile di Reggio Calabria.L'uomo era latitante dal 30 novembre 2024. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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