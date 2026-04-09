Camorrista latitante arrestato in Costa Azzurra | legato ai Mazzarella viveva nel lusso con la famiglia
Un uomo ricercato con mandato europeo, sospettato di legami con il clan Mazzarella, è stato arrestato a Beausoleil, in Costa Azzurra. La polizia lo ha catturato mentre viveva sotto falso nome insieme alla famiglia, in un’abitazione di lusso. L’arresto si è verificato in un’operazione condotta dalle forze dell’ordine francesi, e l’uomo dovrà affrontare una condanna minima di 20 anni di carcere.
Un camorrista latitante è stato arrestato a Beausoleil, in Francia, dove viveva sotto falso nome; l'uomo, ricercato su mandato europeo, rischia almeno 20 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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