' Ndrangheta arrestato un latitante a Genova | aveva un documento falso

Da genovatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova è stato arrestato un uomo di 65 anni proveniente da Gioia Tauro, latitante dal 30 novembre 2024. Durante l’arresto, è stato trovato in possesso di un documento falso. La notizia è stata confermata dall’Agi.

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È stato arrestato a Genova un 65enne di Gioia Tauro, latitante dal 30 novembre 2024. Secondo quanto riferisce l'Agi, si tratta di Giuseppe Antonio Trimboli. Dalla droga nei mattoni alle auto di lusso, così i clan si sono presi il porto: i dati chocLatitante da oltre un anno arrestato a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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