Fermato a un controllo mostra un documento falso | a casa aveva 3 chili di ketamina

Durante un controllo di routine, un uomo di circa quarant'anni è stato fermato dalle forze dell'ordine e ha presentato un documento risultato falso. Nella sua abitazione sono stati trovati circa tre chili di ketamina nascosti nella camera da letto. L'uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nella serata di ieri nella città di Genova.

Colpo allo spaccio di stupefacenti da parte della questura di Genova che ieri sera ha arrestato un quarantenne senegalese trovato in possesso di 3 chili di ketamina nascosti in camera da letto. L'operazione è stata eseguita dalle volanti che intorno alle 23 hanno fermato l'uomo in via Cantore, a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fermato per un controllo mostra un documento falso: era ricercato in tutta Europa Fermata per un controllo, mostra un documento falso: doveva scontare oltre 2 anni di carcereNella mattinata dello scorso 8 aprile i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato una donna di 31 anni, colpita da un ordine di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Volterra, fermato per un controllo stradale: uomo sorpreso a bordo di una vettura rubata; Como, fermato per un controllo su strada, aveva con sé contanti e marijuana. Denunciato dalla Polizia di Stato di Como.; Fermati per un controllo in centro: in auto avevano quasi 3.000 euro di spesa rubata al Galassia; Fermato per un controllo nell'auto parcheggiata, i carabinieri l'hanno trovato a confezionare dosi di cocaina: scatta l'arresto. Fermato per un controllo nell'auto parcheggiata, i carabinieri l'hanno trovato a confezionare dosi di cocaina: scatta l'arrestoTRENTO. Operazione anti-droga dei carabinieri in Val di Non: arrestato un giovane e sequestrati oltre 80 grammi di cocaina nel territorio di Ville d'Anaunia. I carabinieri della compagnia di Cles sono ... ildolomiti.it Fermato a Como per un controllo su strada, aveva con sé contanti e marijuana, denunciatoÈ stato trovato in possesso di quattro involucri di plastica contenenti marijuana e 110 euro in banconote da 20 e 10 euro, presumibilmente provento di un’attività illecita ... varesenews.it ++Rapina violenta in via Clavature, fermato un minore++ - facebook.com facebook Monteverde, fermato il rave party nel casolare abbandonato: decisiva la chiamata di un cittadino ift.tt/jzNsfGA x.com