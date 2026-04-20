NBA i risultati della notte 20 aprile | sorpresa Magic Pistons subito battuti Esordio playoff ok per Celtics Thunder e Spurs

Nella notte si sono disputate le ultime quattro partite di gara-1 dei playoff NBA, completando il quadro delle sfide iniziali della post-season. Il Magic ha ottenuto una vittoria inaspettata, mentre i Pistons sono stati eliminati subito alla prima partita. Gli incontri si sono svolti senza pause, proseguendo la sequenza di partite che caratterizza il fine settimana dedicato ai playoff, con debutti positivi per i team dei Celtics, Thunder e Spurs.

Continua il novero dei playoff NBA: in archivio anche le quattro partite rappresentanti gara-1 che mancavano all’appello, in una tradizione che vuole il fine settimana molto ben occupato con le sfide che si alternano una dopo l’altra senza soluzione di continuità. Se tre confronti su quattro iniziano senza sorprese, ce n’è uno che vede subito uno scossone non da poco. Si tratta, in particolare, del 101-112 con cui gli Orlando Magic battono i Detroit Pistons: nei fatti è l’ottava che batte la prima della Eastern Conference, e che lo fa nonostante un super Cade Cunningham da 39 unti, ma non assistito praticamente da nessuno a parte Tobias Harris (17).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (20 aprile): sorpresa Magic, Pistons subito battuti. Esordio playoff ok per Celtics, Thunder e Spurs Notizie correlate NBA, i risultati della notte (20 febbraio): Cunningham trascina, Pistons battono Knicks. Bene Clippers, Celtics e SpursMentre lontano dal parquet infuriano le questioni legate al contrasto del tanking, con proposte in corso da parte di Adam Silver e non solo, in NBA... NBA, i risultati della notte (6 aprile): vincono Thunder e Celtics, cadono i Lakers a Dallas11 le partite disputate nell’ultima notte NBA, e vale sostanzialmente quanto già rimarcato nella giornata di ieri: la lotta per le varie posizioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Suns e Magic ai playoff, Warriors e Hornets ko; NBA, i risultati della notte (18 aprile): Orlando e Phoenix vincono e conquistano i playoff; Classifica finale, quadro dei play-in e dei play-off: tonfo degli Orlando Magic nell'ultima nottata di regular-season; Nba: Phoenix Suns e Orlando Magic accedono ai playoff. NBA, i risultati della notte (20 aprile): sorpresa Magic, Pistons subito battuti. Esordio playoff ok per Celtics, Thunder e SpursContinua il novero dei playoff NBA: in archivio anche le quattro partite rappresentanti gara-1 che mancavano all’appello, in una tradizione che vuole il fine settimana molto ben occupato con le sfide ... oasport.it NBA, i risultati della notte (19 aprile): Los Angeles Lakers e New York Knicks si portano a casa le prime vittorie nei playoffConclusa la lunga regular season ed i play-in, la NBA 2025-2026 inizia adesso ad entrare nel vivo con gli appassionanti e spettacolari playoff. Gli ... oasport.it 20 aprile 2026...07:39...0°C buongiorno Le Chalet Suite Livigno.... .non spiegare mai cosa hai voluto dire con una foto, la fotografia non ha bisogno di parole ..... PH. Bevilacqua Enzo Livigno is magic # Livigno # Livigno Skipassion - facebook.com facebook