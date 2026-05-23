Navette Atm per raggiungere le sezioni elettorali di Ganzirri e Mili San Marco
Per le elezioni di domenica 24 e lunedì 25 maggio, Atm S.p.A. metterà in funzione due navette. La prima collegherà Torre Faro a Ganzirri, la seconda Mili San Pietro a Mili San Marco. Le corse saranno disponibili durante le giornate di voto, senza orari specifici annunciati. Il servizio mira a facilitare l'accesso alle sezioni elettorali nelle zone di Ganzirri e Mili San Marco.
In occasione delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, Atm S.p. A. attiverà un servizio navetta dedicato nelle tratte Torre Faro-Ganzirri e Mili San Pietro- Mili San Marco. Il suddetto servizio è messo a disposizione su richiesta del Comune di Messina, in considerazione del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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