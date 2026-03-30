Dal 4 aprile aperte le visite alla Madonnina del Porto Atm attiva il servizio navette

Dal 4 aprile, cittadini e visitatori possono accedere alla Madonnina del Porto, che sarà aperta due sabati al mese. Atm ha avviato il servizio navette per facilitare l’arrivo alla statua, che si trova nel porto cittadino. La possibilità di visitare l’area si inserisce in un calendario di aperture temporanee, che durerà fino a fine mese.

Dal 4 aprile messinesi e turisti potranno ammirare ancor più da vicino la Madonnina del Porto, visitabile per due sabati al mese. Un'iniziativa portata avanti dal Comune e da Mariuplog Messina, per valorizzare ancor di più il simbolo della città. Per l’occasione, Atm metterà a disposizione un bus. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Dal 4 aprile aperte le visite alla Madonnina del Porto, Atm attiva il servizio navette Articoli correlati Brignano e Luché a Messina, Atm attiva il servizio navetta: tutte le informazioniIn occasione degli spettacoli che vedranno protagonisti Enrico Brignano e Luchè, in programma rispettivamente il 24 e il 26 marzo presso il... Esenzione dal ticket per le donne vittime di violenza: visite e controlli a carico del servizio sanitarioEsenzione regionale dalle spese sanitarie per le donne residenti in Lombardia vittime di violenza.