Durante una colluttazione a bordo di una nave da crociera, una donna si è liberata e ha chiesto aiuto. Il comandante aveva autorizzato il soggiorno nella stessa cabina del fidanzato. La marittima ha denunciato l’uomo, che è stato espulso dalla nave. Le autorità stanno indagando sui dettagli dello scontro e sulle decisioni prese a bordo.

? Domande chiave Come ha fatto la vittima a liberarsi durante la colluttazione?. Perché il comandante aveva autorizzato la convivenza nella stessa cabina?. Quali prove mediche ha presentato la giovane alle autorità?. Come influirà il rimpatrio immediato sulle indagini giudiziarie in corso?.? In Breve Vittima condotta al reparto Ostetricia del Policlinico per accertamenti medici post-aggressione.. Dirigente Manfredi Borsellino coordina indagini e denuncia dell'uomo in stato di libertà.. Sospettato sbarcato a Palermo e rimpatriato in Perù tramite primo volo disponibile.. Aggressione avvenuta tra mercoledì e giovedì a bordo della nave Virgin Valiant Lady. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nave da crociera, marittima denuncia il fidanzato: lui è espulso

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