Epidemia da hantavirus sulla nave da crociera Tre morti

Da tv2000.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che a bordo di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico sono stati registrati tre decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus. La malattia, trasmessa dagli roditori, ha causato queste morti tra i passeggeri e l’equipaggio. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e valutando eventuali misure di controllo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha segnalato tre morti collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all’uomo dai roditori, a bordo di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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