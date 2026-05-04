Epidemia da hantavirus sulla nave da crociera Tre morti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che a bordo di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico sono stati registrati tre decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus. La malattia, trasmessa dagli roditori, ha causato queste morti tra i passeggeri e l’equipaggio. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e valutando eventuali misure di controllo.