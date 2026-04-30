Iran Trump contro Merz | Pensi a Kiev e ai problemi in Germania non interferisca E Hormuz diventa lo Stretto di Trump – La diretta

Da open.online 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 62esimo giorno della guerra nel Golfo, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un nuovo messaggio al governo iraniano attraverso i social media. Su Truth ha condiviso una mappa dello Stretto di Hormuz, ribattezzato dallo stesso Trump come “Stretto di Trump”. Inoltre, ha commentato un politico europeo, invitandolo a concentrarsi sui problemi di Kiev e sulla situazione in Germania, evitando di interferire nella politica statunitense.

Nel 62esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a provocare Teheran sui social media: oggi su Truth ha postato una mappa dello Stretto di Hormuz ribattezzato come Stretto di Trump. Intanto il prezzo del petrolio tocca i 126 dollari e Teheran fa sapere che il blocco penalizza gli altri paesi. Secondo una stima della Cnn il conflitto sta costando agli Usa tra i 40 e i 50 miliardi di dollari e gli Stati Uniti valutano anche la riduzione dei militari in Germania dopo le polemiche tra il tycoon e Merz. Trump riceve oggi il Centcom per esplorare le nuove opzioni tattiche per la guerra: gli Usa pensano di schierare i missili ipersonici.🔗 Leggi su Open.online

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