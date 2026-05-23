Il presidente della Repubca Ceca ha chiesto agli alleati di rafforzare la posizione militare contro la Russia, sostenendo che bisogna mostrare i denti. Durante un intervento pubblico, Pavel ha sottolineato l'importanza di una risposta decisa, senza entrare nel dettaglio di azioni specifiche. La richiesta arriva in un momento di crescente tensione tra le nazioni europee e Mosca.

Non usa mezzi termini Petr Pavel, presidente della Repubblica Ceca. L'ex generale e interlocutore di Mosca nel quadro delle riunioni del Consiglio Nato-Russia, che ora è stato sciolto, ha sollecitato l'Alleanza atlantica a "mostrare i denti" rispetto alle provocazioni del Cremlino sul fronte orientale del confine. Per Pavel, se alcuni leader europei "continuano a preferire una soluzione diplomatica con Mosca, anche se la Russia dimostra di non volerla, la Nato rischia di dividersi e di rimanere paralizzata". Si prende dunque atto del fatto che "Mosca sfortunatamente non comprende la modalità aperta" bensì solo "il linguaggio del potere, possibilmente accompagnato da azioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato, il presidente ceco Pavel esorta gli alleati: "Mostrare i denti alla Russia"

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Parlando di possibili negoziati, il presidente ceco ha definito una posizione chiara: è necessario esercitare maggiore pressione. Se la NATO non reagirà, la Russia, secondo il suo avvertimento, probabilmente continuerà e intensificherà le sue azioni militari. 2/ x.com

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