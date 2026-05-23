Il presidente ceco ha invitato la NATO a rafforzare la propria posizione di fronte alle provocazioni della Russia ai confini orientali. Ha detto che l’alleanza deve essere pronta a rispondere con fermezza. Pavel ha sottolineato la necessità di mostrare determinazione senza specificare modalità o azioni concrete. La sua richiesta si inserisce in un clima di tensione tra l’alleanza e Mosca.

Il presidente della Cechia Petr Pavel ha esortato la NATO a «mostrare i denti» in risposta alle ripetute provocazioni della Russia sul fianco orientale dell’alleanza. Ha in seguito suggerito una serie di opzioni, tra cui il blocco di internet, l’esclusione delle banche ceche dai sistemi finanziari globali e l’abbattimento di aerei che violano lo spazio aereo alleato. Parlando con il Guardian a Praga, ha inoltre chiesto risposte «sufficientemente decise, potenzialmente anche asimmetriche» per contrastare il comportamento di Mosca. Generale in pensione ed ex presidente del comitato militare della NATO, vanta un’esperienza nel settore della difesa rara tra i leader europei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente ceco Petr Pavel esorta la NATO a “mostrare i denti” di fronte alle provocazioni della Russia

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