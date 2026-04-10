Sfida Usa alla Nato Gli alleati | Pronti ma dopo la pace

Gli alleati della Nato si sono detti pronti a intervenire nella regione di Hormuz, ma solo dopo che sarà raggiunta una tregua. L'invito a un'azione militare arriva a seguito di un appello di un rappresentante del governo statunitense, che ha sollecitato una maggiore presenza internazionale nella zona. Le tensioni sono aumentate dopo le recenti attività militari e le minacce di escalation nella regione strategica del Golfo Persico.

La Nato scenda in campo per Hormuz. L'invito di Donald Trump arriva poco dopo aver ricevuto a Washington il segretario generale dell'alleanza, quel Mark Rutte che ha incassato tutta la "delusione" del presidente americano nei confronti di molti alleati proprio sulla questione della cooperazione atlantica per la riapertura dello Stretto. "Nessuna di queste persone, compresa la nostra, deludentissima, Nato, ha capito nulla finché non è stata esercitata pressione su di loro!" ha scritto Trump sul suo social Truth. Dal canto loro i membri della Nato, pur consapevoli della gravità della situazione, restano convinti che un eventuale impegno diretto sia da subordinare al cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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