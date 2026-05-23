Nato 3.0 | Rutte punta al 5% del Pil Tajani propone un patto industriale

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo ministro olandese ha annunciato l’obiettivo di raggiungere un investimento pari al 5% del Pil in tecnologie di difesa e produzione di munizioni. Il vicepresidente della Commissione europea ha proposto un accordo industriale tra i paesi europei per aumentare l’autonomia rispetto agli Stati Uniti. La discussione riguarda anche come evitare un vuoto produttivo nel settore delle munizioni, con l'intenzione di rafforzare le capacità industriali europee.

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? Domande chiave Come cambierà la produzione di munizioni per evitare il vuoto industriale?. Perché l'Europa deve puntare a un patto industriale autonomo da Washington?. Chi sono i Paesi che sostengono maggiormente il fronte ucraino oggi?. Cosa comporta l'invio di 5mila soldati americani in Polonia?.? In Breve Tajani propone un defence industrial compact con Turchia, Paesi Bassi e Svezia.. Marco Rubio avverte sulla scarsa capacità produttiva di munizioni della Nato.. Solo sei o sette Paesi sostengono attualmente il maggior peso aiuti Ucraina.. Trump decide l'invio di 5mila soldati in Polonia per riequilibrio militare.. A Helsingborg, durante la ministeriale esteri della Nato, Mark Rutte ha annunciato una spinta decisiva verso l’obiettivo del 5% del Pil per la difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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