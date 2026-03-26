Il 16 marzo 2026, il segretario generale della Nato ha dichiarato che, dopo il vertice di un anno prima, gli alleati hanno raggiunto l’obiettivo di portare la spesa militare al 2% del Pil. Ha inoltre affermato che nel corso dell’anno si sono registrati progressi importanti e che tutti gli alleati hanno rispettato l’impegno assunto. Non sono stati forniti dettagli sui singoli paesi o sui tempi di ulteriori aumenti.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha affermato che, a seguito del vertice dell’Aia del 2025, gli alleati “ hanno preso una decisione storica per aumentare gli investimenti nella difesa al 5% del pil “, con “ progressi significativi ” nel corso dell’anno. “ Per la prima volta, tutti gli alleati hanno raggiunto l’obiettivo concordato nel 2014 di investire almeno il 2% del loro pil nella difesa “. Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver ucciso oltre 30 membri di Hezbollah negli ultimi giorni, tra cui 10 combattenti della Forza Radwan, l’unità d’e’lite del gruppo terroristico. Consolidare le catene di approvvigionamento e promuovere una “ comunità dell’energia ” tra Italia e Giappone, attraverso l’innovazione tecnologica e l’economia circolare. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 16 Marzo 2026 – Rutte si felicita: alleati Nato hanno tutti portato spesa militare al 2% del Pil

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